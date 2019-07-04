رامى مالك: رفضت أن أكون إرهابيًا في فيلم جيمس بوند

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشف النجم والممثل الأمريكي ذو الأصول المصرية رامى مالك، فى حوار لجريدة “ميرور” البريطانية، عن أنه لم يكن ليقبل أن يلعب شخصية فيلم “جيمس بوند” الشريرة إذا كانت مرتبطة بالإرهاب، حيث أراد تأكيدا من مخرج الفيلم بأن الدور الذى سيلعبه لن يكون لشخصية أصولية دينيا أو إرهابيا ناطقا باللغة العربية.

الجريدة العالمية قالت إن معظم الممثلين كانوا لينتهزون الفرصة للانضمام إلى سلسلة الأفلام الشهيرة، للعب أى دور فيها، ولكن ليس رامى مالك الحاصل على جائزة أوسكار لدوره فى فيلم ” “بوهيميان رابسودي” أو “الملحمة البوهيمية”، حيث أنه يعتز ويفتخر كثيرا بتراثه وثقافته المصرية، حيث أكد أنها “نسيج هويتي”.

وأوضح رامي: إنها شخصية رائعة وأنه متحمس للغاية. لكن كان هناك شيئًا واحدًا ناقشه بحسب قوله مع كاري فوكونجا، مخرج الفيلم قلت: لا يمكننا أن نربط الشخصية عليه بأي عمل إرهابي يعكس أيديولوجية أو دين. هذا ليس شيئًا أقبل به ، لذا إذا كان هذا هو السبب في أنني خيارك ، فأنا منسحب.

وأكدت الصحيفة أن الممثل البالغ من العمر 38 عامًا نشأ أيضًا بإحساس عميق بجذوره المصرية، ولاكن ذلك لم يكن رؤيته. إنه نوع مختلف تمامًا من الإرهابيين. وأضاف مالك، أنه يشعر بثقل كبير على عاتقه، نظرا لثقل أفلام جيمس بوند.