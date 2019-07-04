نيكى ميناج تستعد لإحياء حفل غنائي مبهر فى السعودية

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أعلنت عدد من المواقع الفنية العالمية أن نجمة الهيب هوب الشهيرة نيكى ميناج، من المقرر أن تحيى حفلا غنائيا ضخما فى جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم 18 يوليو الجاري.

وبحسب موقع جريدة “TIME” الذى كشف عن أن الحفل يتماشى مع القوانين “السعودية” وهو خالٍ من الكحول والمخدرات، وهو مفتوح للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا فأكثر.

ومن المقرر أن يقام الحفل في أجواء مبهرة ومميزة مماثلة للحفلات الكبري مثل “MTV”، وقد تداول الخبر عدد هائل من المواقع الفنية من أبرزها “abcnews” و“Fox News” The Guardian ، وغيرهم.

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وكانت نيكي ميناج، قد هاجمت مواطنتها المطربة الشابة أريانا جراندي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بعد أن سخرت الأخيرة من مشكلات النجم كاني ويست النفسية.

نيكي ميناج البالغة من العمر 36 عامًا، وجهت رسالة إلى أريانا، قالت فيها: توقفي عن قول كلمة أحبكم فقط وعيشي الكلمة بدلًا من ذلك، الحب أفعال وليس كلمات يا فتاة.

وشن جمهور أريانا البالغة من العمر 26 عامًا هجومًا كبيرًا على “نيكي” بعد ما قالته لنجمتهم “أريانا”، وهو ما جعل “نيكي” تعود لتكتب تغريدة جديدة تؤكد أنه لا توجد مشكلة بينها وبين “أريانا”، مضيفة: أريانا أختي، لن تستطيعوا أن تفرقوا بيننا.