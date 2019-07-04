جينيفر لوبيز تدخل في أزمة مع خطيبها

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

باتت علاقة الحب التي تسيطر على الثنائى العالمي جينيفر لوبيز، وخطيبها اليكس رودريجيز، فى طريقها للنهاية، وجاء ذلك بحسب تقرير منشور فى موقع “فوكس نيوز” الذى سرد التفاصيل استناداً إلى مصدر مقرب من الثنائى الشهير.

وكشف التقرير الذي نشر مؤخراً، أن النجمة العالمية البالغة من العمر 49 عاما، باتت تشعر بالضيق من تصرفات خطيبها اليكس لاعب البيسبول السابق خاصة بعدما صرح خلال الأيام الماضية عن كيلى جينير نجمة تليفزيون الواقع شقيقة النجمة العالمية كيم كاردشيان.

وقال أليكس فى حوار له إن كيلى جينر تحدثت إلى جانبه عن أحمر الشفاة وثروتها الكبيرة، وذلك أثناء وجودهما معاً بحفل الميت جالا، وهو الأمر التي استنكرته كيلى عبر تويتر من خلال تغريدة أحرجته فيها حين نفت كلامه.

ويبدو أن كل ما سبق أشعر جينيفر لوبيز بالحرج من تصرفات خطيبها خاصة أنها وفقاً للتقرير أيضاً سبق وأكدت له أنها لا تهتم لتصريحاته مطلقاً طالما كانت لا تمس حياتها العائلية والمهنية مؤكدة وجوب عدم تطرقه لزميلاتها فى حوارتها بأمر يحرجها، وهو ما حدث مؤخراً بتصرفه ليؤكد المصدر أن هذا التصرف قد يترتب عليه انفصال الثنائى فى الفترة القادمة.