صورة سيلفي مع سيلفستر ستالون تتكلف 1000 دولار

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تعرض نجم أفلام الحركة والأكشن الأمريكي، سيلفستر ستالون، لهجوم كبير من جانب معجبيه، وذلك بعد الإعلان عن ثمن التقاط صورة “سيلفي” معه في إحدى المناسبات المقامة في بريطانيا.

وبحسب شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، يتطلب من أجل التقاط صورة “سيلفي” مع ستالون، دفع مبلغ 1000 دولار، وذلك في حفل عشاء سيحضره نجم هوليوود الشهير، لإلقاء “قصص لا توصف” عنه، وللترويج لأحدث أفلامه، وهو الجزء الخامس من سلسلة أفلام “رامبو”.

ومن المقرر أن يشهد الحدث، المقام في مانشستر ولندن وبرمنجهام، خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين، الذي يحمل عنوان “أمسية مع سيلفستر ستالون”، مقابلة مباشرة معه على الهواء، وعشاء من 3 أطباق، وطرح نماذج دعائية من أفلامه، وأخيرا مزاد لبيع تذكارات موقعة.

وطرح منظمو الأمسية، حزم متنوعة للجمهور، من أجل المشاركة فيها، والتي تبدأ من 160 دولارا، ولكن تصل إلى 1081 دولارا، والتي تشمل التقاط صورة “سيلفي” مع سيلفستر ستالون.

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وفور انتشار أسعار الأمسية، هاجم معجبو سيلفستر ستالون الممثل البالغ من العمر 72 عاما، واعتبروا أن السعر مبالغا فيه من أجل التقاط صورة تذكارية معه، إذ كتب أحدهم أنه سيضظر لبيع كليته من أجل حضور الأمسية، فيما قال آخر أنه موافق على دفع 500 دولار، ولكن مقابل الخروج مع ستالون في المساء وتناول البيرة معه.

ومن جانبها دافعت الشركة المنظمة عن أسعار الصور، مؤكدة على، أن إحضار نجوم صف أول إلى بريطانيا ليس بالأمر السهل، كما أنهم ملتزمين بإحضار 150 مدعوا فقط، وهو ما يبرر “التفرد يفرض هذا السعر”.

الشركة أضافت أنه سبق لهم وأن دعوا نجم هوليوود، أرنولد شوارزنيجر، في أمسية مماثلة، وكان سعر التقاط صورة معه 1000 دولار، بينما كان سعر الصورة مع الممثل ميل جيبسون 828 دولارا.