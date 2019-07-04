فيديوجراف.. عقدة أليسون بيكر تواصل مطاردة ليونيل ميسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي ومنتخب البرازيل تكريس العقدة للأرجنتيني ليونيل ميسي بإقصائه من البطولات الكبرى. ونجح بيكر مع المنتخب البرازيلي في إقصاء نظيره الأرجنتيني من الدور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا بالفوز بهدفين دون رد. "العين الرياضية" تقدم خلال الفيديوجراف التالي عقدة بيكر التي تواصل مطاردة ميسي.

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