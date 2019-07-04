شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تستقبل فيلم Maleficent: Mistress of Evil يوم 17 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل دور العرض السينمائي في الكويت يوم 17 أكتوبر المقبل فيلم النجمة أنجلينا جولي Maleficent: Mistress of Evil ، وهو الفيلم الذي يعد تكملة للجزء الأول الذى طرح عام 2014، والذى تدور قصته حول الشخصية الشريرة من فيلم الرسوم المتحركة "Sleeping Beauty" الذى طرح عام 1959 من إنتاج شركة ديزني.
فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" من بطولة إيلي فانينج، ميشيل فايفر، تشيويتيل إيجيوفور، تيريزا ماهونى، هاريس ديكنسون، إيميلدا ستونتون، سام رايلي، كاى الكسندر، ليزلي مانفيل، ومن إخراج يواكيم رونينج، ومن تأليف ميخا فيتزرمان بلو، نوح هاربستر، ليندا وولفرين.
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