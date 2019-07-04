شكرا لقرائتكم خبر عن بالرغم من الشائعات.. جنيفر جارنر ليست مرشحة لتجسيد دور "ميلانيا ترامب" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تقدم نجمة هوليوود جنيفر جارنر دور البطولة في عمل ضخم يقد السيرة الذاتية لميلانيا ترامب ، و ذلك على الرغم من تداول عدد من التقارير الكاذبة وهو ما أكده أحد المقربين من جنيفر جارنر لموقع " جوسيب كوب" حيث لم يتم التواصل معها و الطلب منها تجسيد شخصية ميلانيا ترامب .
بدأت الشائعة بنشر موقع " Life & Style " تقرير بالتأكيد عنوانه " ميلانيا في فيلم قريبا" ، و أكد التقرير أن سيدة أمريكيا الأولي سيتم تقديم سيرتها الذاتية في عمل سينمائي ضخم يقدم الكثير من تفاصيل حياتها بدء من نشأتها و ممارستها لمهنة عرض الازياء وصولا الي تحولها واحدة من أهم نساء العالم ، و قد اشارت المجلة أن المشروع يتم التجهيز له " بشكل سري" ، و اشار مصدر للمجلة أن جنيفر جارنر هي واحدة من أبرز المرشحين لهذا الدور.
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