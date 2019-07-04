لطيفة بإطلالة أنيقة ومايا دياب بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

حنان مطاوع

نشرت الفنانة حنان مطاوع، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة حازت على إعجاب جمهورها.

لطيفة

نشرت الفنانة التونسية لطيفة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

مي سليم

نشرت الفنانة الأردنية مي سليم، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة جذابة.

يوسف عثمان

نشر الفنان الشاب يوسف عثمان، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضع لها.

مايا دياب

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تظهر فيها بفستان قصير في إحدى الحفلات.

ساندي

نشرت الفنانة ساندي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بصديقتها المقربة.

دينا محسن

نشرت الفنانة دينا محسن الشهيرة ب"ويزو" صورة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، وظهرت ويزو في الصورة أمام أحد الشواطئ شرم الشيخ، وعلقت: " أحلى مكان في الدنيا شرم".