ليالي الصيفية| العسيلي في إيطاليا و"توتا" على اليخت وإدوارد بحمام السباحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات المختلفة، داخل وخارج مصر، بعد انتهاء الموسم الرمضاني وعيد الفطر، ونرصد لكم في هذا التقرير رحلات ومصايف النجوم.

سارة نخلة

حرصت الفنانة سارة نخلة على قضاء إجازة الصيف في بيروت، وشاركت جمهورها بصور من رحلتها، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

محمود حجازي

حرص الفنان محمود حجازي على مشاركة جمهوره صورة من جولته الصيفية في أحد الشواطئ.

كارلا حداد

شاركت الفنانة اللبنانية كارلا حداد جمهورها بصور من إجازتها الصيفية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونالت تصفيفة شعر كارلا حداد على الشاطئ إعجاب متابعيها.

محمود العسيلي

نشر الفنان محمود العسيلي عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، صورًا من إجازته الصيفية التي يقضيها بمدينة نابولي الإيطالية، وظهر العسيلي وسط أصدقائه.

ميرهان حسين

نشرت الفنانة ميرهان حسين، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورًا من رحلتها الصيفية، وظهرت ميرهان بقبعة كبيرة أمام أحد الشواطئ.

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إدوارد

حرص الفنان إدوارد على قضاء إجازة الصيف في أحد الشواطئ، وشارك جمهوره بمجموعة من الصور أثناء تواجده بحمام السباحةمعلقا: "إنه وقت الصيف".

ناردين فرج

وشاركت الفنانة ناردين فرج جمهورها بصور لها من رحلتها التي تقضيها في وادي الريان.

إيمان سلامة

نشرت الفنانة إيمان سلامة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صور جديدة من إجازتها الصيفية التي تقضيها في أحد المصايف.

إنجي شرف

ونشرت الفنانة إنجي شرف صورًا أثناء قضائها إجازتها الصيفية في لبنان.

محمد عبدالرحمن

ونشر الفنان محمد عبدالرحمن عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورًا من إجازته الصيفية، نالت إعجاب محبيه ومتابعيه.

مي حلمي

ونشرت الإعلامية مي حلمي، صورة من دبي.

منى ممدوح

ونشرت الفنانة منى ممدوح صورة لما من أمام أحد الشواطئ، حيث تقضي إجازتها الصيفية في مصر.