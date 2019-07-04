كارول سماحة تهنئ سليم عساف بمولوده الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، الشاعر سليم عساف بمولوده الجديد، بعد أن نشر صورة يد طفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" وعلق: " لما شفتك زادت الدنيي حلا".

وكتبت سماحة تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر": " أجمل شعور بالدني، الله يباركلك هالعيلة الحلوة ياصديقي، ويعطي أيام حلوة".

فيما علق الشاعر سليم على تغريدة كارول بقوله: "أغلى وأرقى صديقة وأخت، يخلي عيلتك الحلوة".

جدير بالذكر أن أول تعاون بين المطربة كارول سماحة مع الشاعر سليم عساف بأغنية " مبروك ياقلبي " التي تم إنتاجها العام الماضي.

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