فيديو| سوسن بدر عن علاقتها بالجن والمس: "الناس كانت بتخاف مني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة سوسن بدر عن علاقتها بالجن والمس، مؤكدة أن الجمهور كان يخاف لقائها بعد أن قدمت دور امرأة ممسوسة في أحد أعمالها.

وقالت سوسن، أثناء لقائها في برنامج "الستات ما بيعرفوش يكدبوا"، المعروض على شاشىة "CBC": "إنه في أحد أدوارها التي جسدت فيها شخصية امرأة ممسوسة من الجن، الناس كانت بتخاف منها".

وتابعت بدر"الجن والمس حالة عقلية نتيجة لبعض الأشخاص الذين تعرضوا لظروف صعبة، حيث أن العقل يهرب أحيانا من الواقع الذي لم يحتمله".

وأضافت الفنانة سوسن بدر" يجب أن نؤمن بالجن فهو مذكور في القرأن، وأنا شاهدته في الحقيقة".

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وعن قص شعرها وظهورها بنيو لوك مختلف خلال الفترة الماضية، قالت: "هذا اللوك خاص بشخصيتي في فيلم ولاد رزق2، ولكنه الأقرب لي حاليا".

واستطردت: " تلقيت ردود فعل كثير إيجابية بعد النيو لوك، وسعيدة بذلك"

وشاركت بدر في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "زي الشمس"، بطولة الفنانة دينا الشربيني، كما إنها تنتظر عرض فيلم" ولاد رزق2" المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل.