بالصور والفيديو| البروفة النهائية لمسرحية " 3 أيام في الساحل" قبل عرضها بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت شركة "كايرو شو" المنتجة للعرض المسرحي "3 أيام في الساحل"، عبر الحساب الرسمي بموقع "تويتر"، صورًا من البروفة النهائية للعرض المسرحي، اليوم الأربعاء، على المسرح العربي في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وظهر في الصور عدد من أبطال العرض، منهم "محمد هنيدي، ومحمد ثروت، ومحمد محمود، ومخرج العمل مجدي الهواري".

المسرحية ستبدأ عروضها اليوم الأربعاء لأول مرة في المملكة بعد النجاح الكبير الذي حققته في مصر، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 6 يوليو، وقد نفدت تذاكر المسرحية فور طرحها بساعات.

مسرحية "٣ أيام في الساحل" إخراج مجدي الهواري وتأليف حاتم حسين، ويشارك هنيدي بطولتها نجوم الكوميديا "بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت"، والنجوم "مها أبوعوف، محمد محمود، ندا موسى وسامية الطرابلسي".