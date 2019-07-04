أراس بولوت إينملي يلتحق للجيش التركي.. شاهده بالزي العسكري

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التحق التجم أراس بولوت إينملي بالجيش التركي، ليؤدي واجبه العسكري، وانضم بالفعل لوحدته العسكرية منذ أيام.

فانز النجم الشاب تبادلوا صورة جديدة لأراس، ظهر فيها بالزي العسكري، وبتسريحة شعر مختلفة تماماً عن طلّته المعتادة، في الوقت الذي تغزل فيه محبوه وخاصة من الفتيات اللاتي أكدن على أنه يتمتع بجاذبية خاصة في كل حالاته.

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من ناحية أخرى، بدأ أراس بولوت إينملي تصوير فيلمه الجديد مع شركة O3، وهو العمل الذي يجسد فيه دور أب يعاني من إعاقة ذهنية، حيث يتعرض لمشكلة كبيرة، يدخل على إثرها للسجن، تاركاً ابنته الوحيدة بالخارج.

يُذكر أن أراس بولوت إينملي حقق شعبية عريضة بعد نجاحه في تقديم دور «الأمير بيازيد» في مسلسل «حريم السلطان»، كما تألق أمام الفنان التركي شآتاي أولسوي في بطولة مسلسل «في الداخل»، إلا أنه حقق نسب مشاهدة قياسية، وأصبح في تصنيف نجوم الصف الأول بعد تألقه في مسلسل «الحفرة» الذي عُرض الموسم الثاني منه مؤخراً، وشارك أراس في بطولته أمام ديلان دينيز، أونير أركان، أركان كيسال، رضا كوجا أوغلو،بريهان سافاش، نجيب ميميلي، وغيرهم.