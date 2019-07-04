أول جلسة تصوير لمولود تولجهان سايشمان.. لقطات مبهرة للرضيع

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضع «إيفهان» نجل النجم التركي تولجهان سايشمان لأول جلسة تصوير احترافية، وذلك لصالح إحدى المجلات الألبانية.

«إيفهان» ظهر في لقطتين مؤثرتين بين أحضان تولجهان وزوجته، ملكة جمال ألبانيا السابقة، ألميدا ابازي، في الوقت بدا الرضيع الذي لم يكمل شهره الثاني بعد في لقطات طريفة بأكثر من وضع مختلف، وبإطلالات مميزة، وهي الصور التي اذابت قلوب فانز النجم التركي، وتبادلوها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متغزلين في جمال ملامح المولود وطرافة صوره.

Advertisements

يُذكر أن تولجهان سايشمان احتفل بزفافه على ملكة جمال ألبانيا السابقة، الميدا ابازي بعد قصة حب جمعتهما في حفل خاص جمع أسرتيهما، وأقرب أصدقائهما بلوس أنجلوس فبراير 2017، وقد رُزق الزوجان بمولودهما الأول مايو الماضي.

من ناحية أخرى، بدأ تولجهان سايشمان تصوير مسلسله الجديد «البطل»، وفيه يجسد النجم التركي دور ملاكم، وتشاركة بطولة العمل المنتظر، النجمة التركية يلديز تشاغري اتيكسوي، ومن المقرر عرض المسلسل في الموسم الدرامي المقبل عبر شاشة Trt 1.