- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
خضع «إيفهان» نجل النجم التركي تولجهان سايشمان لأول جلسة تصوير احترافية، وذلك لصالح إحدى المجلات الألبانية.
«إيفهان» ظهر في لقطتين مؤثرتين بين أحضان تولجهان وزوجته، ملكة جمال ألبانيا السابقة، ألميدا ابازي، في الوقت بدا الرضيع الذي لم يكمل شهره الثاني بعد في لقطات طريفة بأكثر من وضع مختلف، وبإطلالات مميزة، وهي الصور التي اذابت قلوب فانز النجم التركي، وتبادلوها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متغزلين في جمال ملامح المولود وطرافة صوره.
يُذكر أن تولجهان سايشمان احتفل بزفافه على ملكة جمال ألبانيا السابقة، الميدا ابازي بعد قصة حب جمعتهما في حفل خاص جمع أسرتيهما، وأقرب أصدقائهما بلوس أنجلوس فبراير 2017، وقد رُزق الزوجان بمولودهما الأول مايو الماضي.
من ناحية أخرى، بدأ تولجهان سايشمان تصوير مسلسله الجديد «البطل»، وفيه يجسد النجم التركي دور ملاكم، وتشاركة بطولة العمل المنتظر، النجمة التركية يلديز تشاغري اتيكسوي، ومن المقرر عرض المسلسل في الموسم الدرامي المقبل عبر شاشة Trt 1.
كانت هذه تفاصيل خبر أول جلسة تصوير لمولود تولجهان سايشمان.. لقطات مبهرة للرضيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.