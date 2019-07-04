خروج فيلم محمد عادل إمام «لص بغداد» من عيد الأضحي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خرج فيلم «لص بغداد»، للنجم المصري محمد عادل إمام، من موسم عيد الأضحي السينمائي المقبل 2019، بشكل رسمي، وجاء ذلك بسبب عدم دخول التصوير حتي الآن، مع انشغال مخرج العمل أحمد خالد موسي بتصوير مسلسل «مملكة إبليس».

وجاء تأجيل فيلم «لص بغداد» بعدما أعلنت الشركة المنتجة «سينرجي» عن طرحه في عيد الأضحي المقبل إلا أنها قررت طرحة في موسم نصف العام المقبل 2020 بعدما يعود التصوير إلى خلال الشهر المقبل.

ويشارك في بطولة فيلم «لص بغداد»، محمد عادل إمام وفتحي عبدالوهاب وياسمين رئيس وبيومي فؤاد وأحمد العوضي وضيوف شرف أحمد رزق وصلاح عبدالله، وإنتاج سينرجي وإخراج أحمد خالد موسى.

والجدير بالذكر أن شركة سينرجي تشارك في موسم عيد الأضحي السينمائي بفيلم «الفيل الأزرق» الجزء الثاني بطولة كريم عبدالعزيز ونيللي كريم وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.