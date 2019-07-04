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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
صدمت الفنانة والإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي جمهورها بمقطع فيديو حديث لها، ظهرت فيه بدون أن تضع الحجاب على رأسها، وقامت باستعراض إطلالتها، بعد أن تزينت بمكياج كثيف، وهو ما عرضها لموجة انتقادات عنيفة.
الفنان أحمد خميس، زوج مشاعل، علق على خلعها للحجاب، بقوله: “هذا الشيء ما يخصني أبدا هو يخص مشاعل.. لانه الشيء حرية شخصية”.
وتابع: “إذا هي تريد ترتدي حجابها ترتديه او لأ، وإذا هي كانت تبي تلبس حجاب أهل الدين أو هي فقط تلبسه عشان أهلها قالولها على هذا الموضوع أنا ما عندي مشكلة”.
وأضاف: “للعلم أنا إذا أجبرها إنها تلبس شالتها وعبايتها، وبسبب ذلك يستوي الزعل ما بينا لأن أنا جبرتها على هالشي وهي من داخلها ما تبي تلبسه”.
واختتم كلامه بقوله: “أقول لكم على شيء، أي قرار هي تاخذه أنا معاها، موضوع الحجاب والعباية حرية شخصية لها والقرار في هذا الأمر يرجع لها”.
وكان جمهور مشاعل قد عبروا عن غضبهم الشديد من ظهورها بدون حجاب، بالإضافة لتزينها بمكياج كثيف غير معتاد، وتسائلوا إن كانت قد تخلت عن حجابها بشكل نهائي أم لا.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لزوج مشاعل الشحي بعد خلعها الحجاب.. هل يؤيد قرارها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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