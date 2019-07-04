ميار الغيطي أكثر جاذبية في جلسة تصوير جديدة بالأبيض

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة المصرية ميار الغيطي، لجلسة تصوير جديدة لصالح غلاف إحدى المجلات الفنية، ونشرت صورها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

ميار الغيطي، اختارت خلال الجلسة إطلالة بيضاء مميزة وأنيقة، وحازت صور الجلسة على إعجاب متابعيها والذين تغزلوا في جمالها وأناقتها.

الفنانة المصرية، شاركت في الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل «مملكة الغجر»، من بطولة الفنانة فيفي عبده، والفنانة حورية فرغلي، والفنانة عزة مجاهد، والفنانة ميار الغيطي، والفنان سامح الصريطي، والفنانة سهر الصايغ، والفنان أحمد كرارة، والفنان حازم سمير، والفنان شريف عمر، والفنان حسام الجندي، والفنان محمد حمزة وغيرهم، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

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وتدور أحداث المسلسل حول الحياة السرية للغجر، و”الديب ويب”، وشبكات المافيا العالمية.

ميار الغيطي من مواليد عام 1992، ومن أهم أعمالها «كابتن هيما، والثلاثة يشتغلونها»، ومي الغيطي من مواليد عام 1998، ومن أهم أعمالها في الدراما: «القاصرات، بنت من الزمن دا».

يذكر أن ميار الغيطي، هي ابنة الإعلامي محمد الغيطي، والإعلامي منى بارومة، ودخلت مجال التمثيل منذ سن صغيرة ولحقتها شقيقتها مي الغيطي.