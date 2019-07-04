لقاء الخميسي تثير ضجة على «أنستجرام» بسبب ملابسها في روما

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية لقاء الخميسي جمهورها في صورة لها من روما، حيث تقضي أجازتها الصيفية.

لقاء نشرت الصورة عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت فيها وهي ترتدي هوت شورت قصير، وبلوزة.

الفنانة المصرية تلقت عدد كبير من التعليقات عبر حسابها الخاص، وجاءت أكثرها تهاجم ظهورها بهذا الشكل، بينما دافع عنها البعض الآخر، واعتبر ان اختيار ملابسها حرية شخصية.

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وعادة في هذا التوقيت من كل عام تسافر لقاء بصحبة زوجها خارج مصر في رحلة استجمام، وتختار عدد من الدول العربية والأوروبية، ومنها لبنان، وأيضا إيطاليا، وفرنسا.

لقاء نشرت منذ أيام صورة لها مع زوجها محمد عبدالمنصف في سهرة خاصة جمعتهما، عبر حسابها الخاص، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

الفنانة المصرية تغيبت عن الموسم الرمضاني هذا العام، وكان آخر ا‘مالها الدرامية مسلسل «أبواب الشك»، مع الفنان خالد سليم.

الفنانة المصرية تزوجت من محمد عبدالمنصف منذ سنوات، وأنجبت منه ولديها أدهم وآسر، وانتشرت منذ أسابيع شائعات عن طلاقهما، وتعتبر هذه الصور الدليل الأكبر على ان ما نشر مجرد شائعات.