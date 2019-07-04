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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
فاجأ الفنان السوري قصي خولي، متابعيه منذ أيام بإعلان خبر استقباله لطفله الأول، وذلك بنشر أول صورة ليده عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”.
وكشف الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي، عن جنسية زوجة قصي خولي، وهي فتاة تونسية من أصل أمريكي، وشكل خبر زواجه صدمة كبيرة لمتابعيه عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وتم تداول صورة لقصي خولي مؤخرًا مع سيدة قيل إنها زوجته والتي تظهر برفقته للمرة الأولى بعد خبر إعلان استقباله لمولوده.
قصي خولي، نشر صورة لكفه، عليه كف لمولود صغير، وقد أرفقها النجم السوري بتعليق مؤثر كتب فيه: “من خلالك الله اعطاني الابن والأخ والصديق طول العمر. بتمنى كون آلك الأب الحنون والمحب متل بابا “جدك” الله يطول بعمره.. الله يحميلي العميد جونيور.. و لا يحرم حدا من هالنعمة ويحمي أولادكم جميعاً”.
يُذكر أن قصي خولي تألق خلال موسم دراما رمضان في مسلسل «خمسة ونص» أمام النجمين اللبنانية نادين نسيب نجيم، والسوري معتصم النهار، حيث حقق العمل نجاحاً كبيراً، وحاز على اعجاب المشاهدين، كما اشاد به النقاد.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد زواجه السري.. زوجة قصي خولي تظهر للمرة الأولى.. فاتنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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