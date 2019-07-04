سهير عبدالقادر تكشف حقيقة غياب نجل عزت أبو عوف عن جنازته وعزائه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتشر في الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار التي تفيد بعدم حضور كمال، نجل الفنان الراحل عزت أبو عوف لجنازة وعزاء والده.

وردت الدكتورة سهير عبدالقادر، مديرة مهرجان القاهرة الأسبق، في تصريحات صحفية على هذه الأخبار، قائلة، إن ما يتردد عن غياب “كمال” نجل الفنان الكبير عزت أبو عوف عن جنازة والده أمر مؤسف.

وأضاف: «عيب اللي الناس بيقولوه في وقت زي ده، المصيبة أكبر من إن تظهر شائعات سخيفة زي دي».

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عزت أبو عوف وابنته ونجله كمال ويحيى خليل

وتابعت: «نجله لم يتركه، وكان موجودا في الجنازة والعزاء، وليس من المعقول ألا يحضر نجله الوحيد، فعزاء عزت كان مظاهرة في حب هذا الفنان العظيم».

يذكر أن الفنان عزت أبو عوف، رحل عن عالمنا يوم الاثنين 1 يوليو، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز الـ 71 عامًا، وذلك داخل إحدى المستشفيات بالقاهرة.

الفنان الراحل أنجب من زوجته الأولى فاطيما، ابنه كمال، وابنته مريم، والتي تعمل في مجال الإخراج، وكان نجله قد ظهر برفقته مؤخرًا للمرة الأولى داخل منزله هو وشقيقته مريم.