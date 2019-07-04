لن تصدق كيف أصبح شكل زين عبيد نجم برنامج «The Voice Kids» في أحدث ظهور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استطاع الطفل السوري زين عبيد، نجم برنامج The Voice Kids، في موسمه الأول، أن يخطف الأنظار غليه بسبب خفة دمه ووسامته رغم بدانة جسده، وصوته القوي.

وكان زين، ضمن فريق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والتي كانت تعشق اللعب بخدوده طوال الحلقات وبالكواليس، وشارك زين بقوة حتى الحلقة النهائية من البرنامج والتي فازت باللقب بها المتسابقة لين حايك، من فريق الفنان العراقي كاظم الساهر.

وصدم زين، جمهوره بسبب فقدانه لوزنه خلال مشاركته في فعاليات مسابقة Crown Of Fitness Junior التي أقيمت في فندق موفنبيك في لبنان مؤخرًا.

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وكشف زين البالغ من العمر 16 عامًا، أنه فقد 30 كيلو من وزنه وذلك بعدما خضع لعملية تكميم معدة، مؤكدًا أنه احتاط ودرس الموضوع جيدًا قبل الخضوع للجراحة.

وبعد خروج زين من الحلقة النهائية من البرنامج أطلق أغنية “يا صباح النور الجاي”، وهي أولى أغانيه الخاصة.

وكان من أكثر النجوم الداعمين لموهبة زين عبيد، الفنان السوري جورج وسوف، والذي استضافه في منزله خلال حلقات البرنامج.