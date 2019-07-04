فن ومشاهير

عزة مجاهد تكشف عن صورة نادرة من طفولتها مع والدتها فيفي عبده

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية عزة مجاهد جمهورها بصورة قديمة لها، تعود إلى مرحلة طفولتها.

الفنانة المصرية ظهرت في الصورة وهي طفلة مع والدتها الراقصة فيفي عبده، بحضور الشحرورة الفنانة اللبنانية الراحلة صباح.

عزة أرفقت الصورة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق قالت فيه: “أيام البراءة”، وقد حازت الصورة على إعجاب جمهورها بشدة.

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والفنانة عزة مجاهد ممثلة مصرية من مواليد 12 أبريل عام 1983، وهي ابنة الممثلة والراقصة فيفي عبده، وقد تزوجت من الفنان محمود الدسوقي، والذي وافته المنية في شهر يناير عام 2017.

بدأت عزة مجاهد العمل بالتمثيل عام 2012، وذلك من خلال مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل “كيد النسا” مع والدتها الفنانةفيفي عبده، واستمرت بالعمل الفني كممثلة بعد ذلك.

وشاركت الفنانة الشابة في عدد من الأعمال الفنية، من بينها الجزء الثاني من مسلسل “كيد النسا” بطولة فيفي عبده ونبيلة عبيد، ومسلسل “القاصرات” بطولة صلاح السعدني وداليا البحيري وياسر جلال، ومسلسل “فوق السحاب” بطولة هاني سلامة وستيفاني صليبا.

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