شيرين عبد الوهاب تلغي حفلها في قرطاج لدواعي صحية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، قلق وترقب محبيها بقراراتها المفاجئة، حيث أنها ألغت حفلتها في مهرجان قرطاج التي كانت مقررة في 17 أغسطس القادم 2019.

النجمة المصرية اعتذرت عن إحياء عدة حفلات أخرى في عدة دول، بسبب تواجدها في لندن لدواعي صحية دون كشف أية تفاصيل عن حالتها.

وكانت إدارة أعمال شيرين عبد الوهاب قد أعادت العربون المالي التي قبضته لإحياء حفل “قرطاج” الأمر الذي عزز قلق الجمهور عليها.

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والجدير بالذكر أن اختفاء شيرين عبد الوهاب، المفاجِئ مع زوجها الفنان حسام حبيب، قد طرح علامات استفهام كبرى في ظل ملاحقتها بشائعات الحمل، الأمر الذي نفته وزوجها وشقيقها مراراً.

وعلى جانب أخر ، حرصت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، مؤخرا، على تهنئة محمد صلاح، نجم منتخب مصر، ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاده الـ 27 والذي وافق 15 يونيو.

ونشرت شيرين عبدالوهاب، رسالة خاصة لمحمد صلاح، عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»، قالت فيها: «كل سنة وإنت ناجح وفخر للمصريين، كل سنة وإحنا بنشوف نفسنا فيك».