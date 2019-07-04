صلاح عبدالله يكشف لـ"العين الإخبارية" سر غيابه عن جنازة عزت أبوعوف

قال الممثل صلاح عبدالله إنه شعر بحزن شديد عند علمه برحيل صديق عمره الفنان المصري عزت أبوعوف، الإثنين، مشيدا بإنسانيته ونبله، مضيفا أنه كان يملك بين ضلوعه قلبا من ذهب، وأن فراقه يعد خسارة كبيرة لأنه مبدع وفنان حقيقي.

وعن سر غيابه عن حضور الجنازة قال "عبدالله" لـ"العين الإخبارية": "لم أشارك في الجنازة لظروف قهرية كما أنني لم أحضر أيضا العزاء، وذلك لإصابتي بوعكة صحية قاسية أدت إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم مع ألم رهيب في المعدة".

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على صعيد آخر، تحدث صلاح عبدالله عن دوره في فيلم "قهوة بورصة مصر"، الذي عرف طريقه إلى دور العرض مؤخرا قائلا: "أشارك كضيف شرف في الفيلم، واستغرق تصوير دوري ساعتين فقط، وتحمست لهذا العمل لأنه من تأليف الفنان علاء مرسي ولإيماني الكامل بدعم السينما المستقلة ومساندة التجارب الشابة التي تحاول تقديم أعمال سينمائية جادة".

وعن فكرة الفيلم قال: "أعجبني في الفيلم الرسالة التي يريد الكاتب إرسالها للمتلقي، وهي أن مصر دولة جميلة ولها عادات وتقاليد وتاريخ يستحق أن نحافظ عليه ونفتخر به، كما يناقش الفيلم قضايا مهمة مثل قضية الهجرة والهوية".

وحول العروض الخاصة التي أقيمت للفيلم في الخارج قال: "علمت من مخرج الفيلم ومن علاء مرسي إقامة عروض خاصة في الإمارات والأردن والسعودية وحقق العمل نجاحا لافتا للنظر، وهذا الأمر أسعدني جدا لأن الفيلم لا ينتمي إلى نوعية الأفلام التجارية، فقد أخلص صنّاعه لفكرة جادة، ومن النادر أن يصنف شباك التذاكر هذه النوعية من الأعمال".

يذكر أن صلاح عبدالله شارك في 3 أعمال درامية دفعة واحدة، وتم عرضها في شهر رمضان الماضي، وهي "شقة فيصل" و"هوجان"، و"فكرة بمليون جنيه".