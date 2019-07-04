وزيرة الثقافة المصرية لـ"العين الإخبارية": فخورة بالمصريين في الأوسكار

أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة المصرية، أن اختيار 3 مبدعين مصريين لعضوية لجنة تحكيم جوائز الأوسكار أمر يدعو للفخر والسعادة.

وأعلنت الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم (أوسكار) قائمة أعضائها الجدد المنضمين إلى لجنة تحكيم جوائز الأوسكار في دورته الـ92 المقبلة التي تضم 842 عضوا جديدا من 59 دولة، منهم 3 فنانين مصريين هم: الممثلة يسرا، والمخرج عمرو سلامة، والمنتج والسيناريست محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، ليكونوا ضمن الأعضاء الجدد في الدورة المقبلة.

وقالت عبدالدايم في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية": "تلقيت خبر اختيار الفنانة يسرا والسيناريست محمد حفظي والمخرج عمرو سلامة للتحكيم في جوائز الأوسكار بسعادة كبيرة، وأعتبر هذا الاختيار اعترافا صريحا بقوة مصر الإبداعية، وتأكيدا لأن وطننا يضم مبدعين يحترمهم العالم ويقدر خبرتهم الكبيرة".

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ووصفت الوزيرة الحدث بأنه يضع مصر على خريطة السينما العالمية قائلة: "لا شك أن مسابقة الأوسكار حدث ثقافي كبير يلفت العاملون في كل روافد الإبداع، خاصة أن شعوب العالم كله عاشقة للسينما ومغرمة بها، ووجود 3 شخصيات مصرية لعضوية لجنة التحكيم يعني أن السينما المصرية موجودة على الخريطة العالمية، ويكشف أن لهؤلاء الأشخاص إسهامات جيدة ورائعة في مجال السينما".

وتابعت وزيرة الثقافة حديثها: "السينما المصرية بخير، وبدأت تسترد عافيتها وبات لدينا نتاج ضخم وسينما تجذب الأنظار بموضوعات ثرية وتكنيك يحمل حرفية شديدة، العالم بات يراقب السينما المصرية ويتابعها من خلال المهرجانات الدولية، نحن نسير في الاتجاه الصحيح والأيام القادمة ستحمل الكثير لأن روافد الإبداع هي القوى الناعمة التي تؤثر في وعي الإنسان".

في السياق، قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلة في مصر: "من حق كل مصري أن يفرح ويسعد لأن اختيار يسرا وعمرو سلامة ومحمد حفظي لعضوية تحكيم جوائز الأوسكار حدث مهم وجديد، هذا القرار يؤكد أن مصر على الخريطة العالمية ويعترف بمجهود هؤلاء المبدعين".

وأضاف لـ"العين الإخبارية": "أتمنى أن يأتي اليوم ونرى فيلما مصريا يفوز بجائزة الأوسكار لدينا كل المقومات التي تؤهلنا لذلك، لدينا ممثلون على مستوى عالٍ جدا وكتاب يمتلكون موهبة حقيقية ومخرجون كبار فلا شيء ينقصنا لتقديم أعمال رائعة".