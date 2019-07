6 عروض لـ"نتفليكس" في يوليو.. عودة عصابة "بيت المال"

تستعد شبكة البث الإلكتروني "نتفليكس" لإصدار 44 عملاً أصلياً جديداً، من بينها الجزء الـ3 من مسلسل الرعب والخيال العلمي "Stranger Things" (أشياء غريبة)، والموسم الأخير من مسلسل الدراما "Orange Is the New Black" (البرتقالي هو الأسود الجديد).

وبينما يترقب الجمهور أحدث إصدارات شبكة "نتفليكس"، يستعرض موقع "ثريليست" الأمريكي، أهم عروضها خلال شهر يوليو/تموز.

Stranger Things 3 (أشياء غريبة 3)





بعد عامين من التجهيزات لموسم ثالث من مسلسل الرعب الناجح (أشياء غريبة)، أعلنت "نتفليكس" أخيرًا عن طرح الجزء الـ3 في يوم الاستقلال الأمريكي 4 يوليو/تموز.

ويمتد الموسم الجديد لـ8 حلقات؛ إذ تدور أحداثه بعد مرور عام على الموسم الثاني، أي سنة 1985.

ويواجه أبطال العمل مغامرة جديدة خياليّة، لا تخلو من قصص حب رومانسية بين "إيلفين" و"مايك".

المسلسل من بطولة ميليل بوبي براون، جاتين ماتارازو، وفين وولفهارد.

Orange is the New Black (البرتقالي هو الأسود الجديد)





مسلسل الدراما (البرتقالي هو الأسود الجديد) واحد من أوائل المسلسلات الناجحة التي أنتجتها "نتفليكس"، وكانت السبب في وضع الشبكة على الخريطة كمصدر تسلية قوي، وسط بقية شبكات البث الإلكتروني.

ورغم نجاح المسلسل، أعلنت "نتفليكس" طرح موسمه الـ7 والأخير في 27 يوليو/تموز، وفي هذا الجزء تستمر معاناة السجينات بعد فشل الانتفاضة التي قمن بها، وتواجه "تايستي" احتمالية السجن مدى الحياة، عقوبةً على جريمة القتل التي نفذتها، بينما تعاني "بايبر" في حياتها خارج السجن كمُدانةٍ سابقة، بعد إطلاق سراحها.

Taxi Driver (سائق التاكسي)





اشترت "نتفليكس" حقوق عرض الفيلم الفائز بجائزة الأوسكار "تاكسي درايفر"، ومن المقرّر بثه ضمن عروضها بداية من أول يوليو/تموز.

ويتناول الفيلم قصة ترافيس بيكل (روبرت دي نيرو) الذي يعاني في حياته العادية عقب عودته من حرب فيتنام، فيقرّر العمل كسائق تاكسي، لكن مرضه العقلي يدفعه في النهاية إلى التحوّل لقاتل فاقد السيطرة.

My First First Love (حبي الأول)





مسلسل من عروض "نتفليكس" الأصلية باللغة الكورية، ويُطرَح في 26 يوليو/تموز، إذ تدور أحداثه حول مجموعة من طلاب الجامعة، وتعريفهم للحب الأول، خلال اكتشافهم الحياة الجامعية، وتكوين أصدقاء جدد.

La casa de papel: Part 3 (بيت من ورق)





يعدّ من عروض "نتفليكس" الأصليّة باللغة الإسبانية، ويُطرَح في 19 يوليو/تموز، حيث يدور الجزء الثالث من المسلسل الجماهيري حول مغامرات البروفيسور وبقية أعضاء عصابة سرقة "بيت المال" الشهيرة.

The Red Sea Diving Resort (منتجع غوص البحر الأحمر)





فيلم دراما تاريخي من بطولة كريس إيفانز، المعروف بدور "كابتن أمريكا"، ومايكل كينيث وليامز، وبين كينجسلي، ومن المتوقع عرضه في 31 يوليو/تموز.