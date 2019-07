كايلي جينر تستعرضُ مواصفات سيارتها الجديدة.. سيصدمك ثمنها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا تملُّ نجمة برامج الواقع وعارضة الأزياء الأمريكية كايلي جينر، من الاستعراض بمجموعتها المتنامية من السيارات الفاخرة، بين الحين والآخر، خصوصًا وأنها مليارديرة عائلة كارداشيان-جينر، وتمتلكُ إمبراطوريةً تُقدّرُ بمليار دولار.

وكعادتها لم يكن هذا الأسبوع مختلفًا، إذ كشفت نجمة "Keeping Up with the Kardashians، عن آخر عمليةِ شراءٍ لها، رولز رويس فانتوم، أو كما وصفتها "طفلها الجديد".

وفي معرض مشاركة متابعيها الـ 139 مليون، كشفت كايلي 21 عامًا، عن المحرك الفضّي الجديد الفاخر، من خلال فيديو وصورٍ نشرتها عبر حسابها على إنستغرام، وعلّقت عليها قائلةً: "طفلي الجديد في منزله الآمن".

تتميز سيارتها التي تبلغ تكلفتها حوالي 450 ألف دولارٍ أمريكي، بتصميماتٍ داخلية من الجلد القرمزي المخصّص، وسقفٍ مضاءٍ بالنجوم، وتبدأ ميزة الإضاءة المعروفة باسم "Starlight Headliner" من حوالي 12 ألف دولار، وتتضمن 1340 مصباحًا، مع إصدارٍ إضافي طويل من سيارة سيدان.

ويبدو أن هذه المواصفات، جاءت خصيصًا من أجل النجمة، وأضيفت للسيارة الأصلية، لترتفع تكلفتها إلى 543 ألف دولار.

Advertisements

وهذه ليست سيارة الرولز رويس الوحيدة التي تمتلكها جينر، إذ حصلت على سيارة رولز رويس، ذات لونٍ أرزق جليدي، في نهاية عام 2018، بلغت قيمتها 320 ألف دولار، إذ ظهرت في منزلها، في لوس أنجلوس، على ظهر شاحنة توصيل، وكتبت جينر حينها: "يا رفاق ، أول سيارةٍ مخصصة لي، انتظرت شهورًا لذلك، لقد كنت دائمًا أرغب في أن يكون لي مثلها".

كايلي معروفةٌ بحبها للسيارات الفارهة، إلى جانب عشقها للمكياج، خاصةً أحمر الشفاه الذي بنت عليه علامتها التجارية، ولهوسها ذلك، اختار حبيبها المغنّي الأمريكي، ترافيس سكوت، إهداءها سيارة فيراري، برتقالية اللون، بقيمة 1.4 مليون دولار، جاءت بتصميمٍ داخلي أحمر، في عيد ميلادها الماضي، لتُشكل بذلك أسطولاً فاخرًا.