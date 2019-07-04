هيفاء وهبي تتعرّض لموقف محرج بحفل عودتها لنشاطها الفني بسبب الحذاء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّضت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، لموقف محرج أثناء حفل أقامه لها عدد من أصدقائها بمناسبة عودتها لنشاطها الفني بعد مرورها بأزمة صحية طوال الشهر الماضي.

وشاركت هيفاء وهبي، متابعيها عبر "إنستغرام ستوري"، أظهرت فيها تعرض حذائها الذي كانت ترتديه، في الحفل لكسر في الكعب.

وجاء تعليق هيفاء وهبي على صورة حذائها المكسور، وكأنه موجه للحاسدين فكتبت: "راح كعبه للشوز انبسطوا".

وجاء ظهور النجمة اللبنانية، في الحفل بإطلالة مميزة حيث ارتدت ساعة ذهبية اللون، وجذبت هيفاء عدسات المصورين تجاه حذائها، وهو ما دعاها لهذا التعليق على الصورة.

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واحتفلت هيفاء وهبي وأصدقاؤها، باستئناف أنشطتها الفنية، حيث ظهرت هيفاء في مقطع فيديو من الاحتفال، وتقطع قالبًا من الحلوى مكتوب عليه "عادت الملكة".

وتعاقدت هيفاء وهبي، على أول حفل تحييه، وسط جمهورها في دولة السويد وذلك يوم 10 أغسطس المقبل.

يُذكر أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تعرضت خلال الفترة الماضية لوعكة صحية، ألزمتها المستشفى قرابة الشهر إلى أن خرجت وطمأنت جمهورها في رسالة نشرتها عبر حسابها على "تويتر"، أكدت فيها أنها تابعت كمَّ رسائل الحب والدعم خلال محنة مرضها وهو ما أسعدها كثيرًا.