ديانا حداد تطرح أغنية أحبك وكذا على اليوتيوب

طرحت المطربة اللبنانية ديانا حداد أحدث أغانيها "أحبك وكذا"، على قناة بموقع "يوتيوب". أغنية "أحبك وكذا" كلمات فراس الحبيب، وألحان على صابر، وتوزيع ومكس محب الراوي. يذكر أن اخر اعمال ديانا حداد أغنية "عشيري" وهي باللهجة الخليجية من كلمات وألحان سعيد الدوبى. Advertisements وكانت أعادت ديانا حداد بصوتها الأغنية الوطنية التي سُجّلت منذ أربعة عقود بعنوان "سيوف العز" كلمات الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن وألحان المطرب محمد عبده، التي لحنها عام 1975، مؤكدة من خلالها حبها للمملكة العربية السعودية وشعبها وقيادتها الحكيمة قد يهمك ايضاً: . ديانا حداد ولجين عمران وميريام فارس ولغة الأرقام على السوشيال ميديا الفنانة ديانا حداد تتذكر والدها بصورة تجمعهما من طفولتها

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