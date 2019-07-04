شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة السادسة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، يناير المقبل بدلا من شهر أبريل.

وشهدت دورته الخامسة عرض أكثر من 30 فيلما فى المسابقات المختلفة تعرض جميعها لأول مرة فى مصر، فضلا عن عدد كبير من العروض العالمية الأولى، والعروض العربية والأفريقية الأولى.

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مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير هو احتفالية سينمائية تقام كل عام وأسسته ويهدف إلى نشر ثقافة الفيلم القصير وتبادل الثقافات العربية، كما ينظم ورشًا وندوات فنية مجانية على مدار العام.