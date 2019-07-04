شكرا لقرائتكم خبر عن الرايس سعيد يفتتح مهرجان تيميتار للموسيقى الأمازيغية في أغادير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفة سماعية لملكوت الفلكلور المغربي الأصيل افتتح بها رائد فن الروايس والموسيقى الأمازيغية بالمغرب، الرايس سعيد، فعاليات أول ليالي مهرجان تيميتار الموسيقي في مدينة أغادير الساحلية.





وقدم الرايس سعيد توليفة غنائية من الموروث الأمازيغي وشعر الروايس القديم في وصلة موسيقية استمرت ساعة ونصف متواصلة أعلن بها بداية رحلة النسخة السادسة عشرة من مهرجان تيميتار لموسيقى الأمازيغية والعالمية والذي يحتن هذا العام أكثر من أربعين حفلة موسيقية متنوعة المذاقات تجمع بين التجارب المغاربية الجديدة وبين روح التراث الأمازيغي مع لمسات من موسيقى مختلفة لعدد من نجوم العالم العربي.





ويقدم تيميتار حفلاته المفتوحة للجمهور العام بثلاث. مسارح متوازية في نفس التوقيت يوميا لمدة أربعة أيام متتالية، ويحتضن هذا العام أولى حفلات السورية فايا يونان في المغرب مع إطلالة عدد من نجوم الموسيقى البديلة المغربية مثل حاتم عمور ورباب فيزيون وزكرياء الغفولي ومشاركة خاصة لملوك موسيقى "الطوارق" الفرقة المالية تيناروين.