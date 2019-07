شكرا لقرائتكم خبر عن كوينتن تارانتينو يكشف عن خططه بعد الانتهاء من فيلمه العاشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كانت الخطة التى يطمح بها المخرج العالمى كوينتن تارانتينو، هى إخراج عشرة أفلام على مدار مشواره الفنى والإخراجى، ومن ثم يتوقف عن العمل الدرامى بعد اعتلائه القمة بأفلامه، ومع اقتراب طرح الفيلم التاسع له الذى يأتى بعنوان Once Upon a Time in Hollywood، ازاح تارانتينو الستار عن خططه المستقبلية.

وكشف المخرج صاحب أعلى مدة تصفيق داخل مهرجان كان السينمائى بعد عرض فيلمه Once Upon a Time in Hollywood، أنه سيتنحى عن الإخراج بعد عرض فيلمه العاشر ومن ثم الاتجاه إلى تجربة الكتابة المسرحية.

وبحسب تصريحات ترانتينو لصحيفة الاندبينديت البريطانية، قال انه سيظل مبدعاً بعد التوقف عن الإخراج فاالكتابة المسرحية هى موهبة كبيرة يجب الاعتناء بها وتطويرها، مضيفاً "أرى نفسي أكتب أفلام مسرحية بعد ان اكون اعطيت كل ما يجب على تقديمه للأفلام ولعالم الإخراج".

وتابع تارانتينو حديثه قائلاً "اخوض فترة صعبة لاختيار الفيلم العاشر الذى سأقوم بإخراجه، بما فى ذلك الاختيارات التى طرحت مثل Star Trek، و الجزء الثانى من فيلم Django Unchained الشهير".

وأختتم تارانتينو حديثه قائلاً "اذا تم استقبال فيلمى الجديد Once Upon a Time in Hollywood بشكل جيد، فربما اتوقف ولن اخوض تجربة اخراج الفيلم العاشر واكتفى بوصولى للقمة.

فيلم Once Upon a Time in Hollywood هو بطولة عدد كبير من عمالقة هوليوود مثل الممثل العالمى آل باتشينو وبراد بيت وليوناردو دي كابيرو، وينتظر طرحه يوم 14 أغسطس القادم فى دور العرض السينمائى.

وتدور أحداث الفيلم فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

الفيلم يركز على سلسة جرائم القتل التى ارتكبتها عائلة "مانسون" فى فترة الستينيات من القرن الماضى، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأمريكية شارون تايت التى تم طعنها نحو 16 طعنة وكانت وقتها حامل فى شهرها الثامن.