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شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز فى أزمة مع خطيبها قد تعيق زواجهما المنتظر.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن علاقة الحب التي تسيطر على الثنائى جينيفر لوبيز واليكس رودريجيز باتت فى طريقها للنهاية، وذلك وفقاً لتقرير منشور فى موقع "فوكس نيوز" الذى سرد التفاصيل استناداً إلى مصدر مقرب من الثنائى.
التقرير الذى نشر مؤخراً أكد أن لوبيز باتت تشعر بالضيق من تصرفات خطيبها اليكس لاعب البيسبول السابق خاصة بعدما صرح خلال الأيام الماضية عن كايلى جينير نجمة تليفزيون الواقع فى حوار له أكد خلاله أن كايلى تحدثت إلى جانبه عن أحمر الشفاة وثروتها الكبيرة، وذلك أثناء وجودهما معاً بحفل الميت جالا، وهو الأمر التي استنكرته كايلى عبر تويتر من خلال تغريدة أحرجته فيها حين نفت كلامه.
كل ما سبق أشعر جينيفر لوبيز بالحرج من تصرفات خطيبها خاصة أنها وفقاً للتقرير أيضاً سبق وأكدت له أنها لا تهتم لتصريحاته مطلقاً طالما كانت لا تمس حياتها العائلية والمهنية مؤكدة وجوب عدم تطرقه لزميلاتها فى حوارتها بأمر يحرجها، وهو ما حدث مؤخراً بتصرفه ليؤكد المصدر أن هذا التصرف قد يترتب عليه انفصال الثنائى فى الفترة القادمة.
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