شكرا لقرائتكم خبر عن موسم رابع من مسرحية الحادثة على مسرح الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد 3 مواسم ناجحة، تعود مسرحية "الحادثة" لمسرح الغد بالعجوزة، بداية من اليوم الخميس فى تمام الساعة 9 مساء.

"الحادثة" من إنتاج فرقة مسرح الغد برئاسة الفنان سامح مجاهد، تدور أحداث العرض حول شاب مريض يقوم بخطف فتاة وإخفائها فى منزله اعتقادا منه أنه يحبها فيحاول الضغط عليها بأساليب مختلفة من التخويف والقهر الشديد لإخضاعها لهذا الحب.

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البطولة للفنانين "ميدو عبدالقادر، شيماء عبدالناصر، فتحى الجارحى، نيجار"، الراقصون " أحمد خالد، أحمد هيثم، محمود عاطف، ديشا مهدى"، مساعد مخرج : عادل دياب ومحمد رامى، مخرج منفذ : حنان عامر وتامر بدير، ديكور : محمد فتحى، إضاءة : عز حلمي، ملابس : أحمد فرج، موسيقى : محمود صلاح حامد، مكياج : إسلام عباس، تصميم دراما حركية : محمد علي بكر، تأليف : لينين الرملى، وإخراج : عمرو حسان.

" الحادثة" من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، ومن بطولة ميدو عبدالقادر، شيماء عبدالناصر، نيجار، بالاشتراك مع فتحى الجارحي، ديكور محمد فتحي، إضاءة عز حلمي، ملابس أحمد فرج، موسيقى محمود صلاح حامد، مكياج إسلام عباس، تصميم دراما حركية محمد على بكر، إخراج عمرو حسان.