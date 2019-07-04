شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ديانا حداد تطرح "أحبك وكذا" على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت النجمة اللبنانية ديانا حداد، اليوم الأربعاء، أغنية "أحبك وكذا"، على قناة بموقع "يوتيوب"، كلمات فراس الحبيب، وألحان على صابر، وتوزيع ومكس محب الراوى. Advertisements يذكر أن ديانا حداد طرحت مؤخرا أغنية "عشيرى"، باللهجة الخليجية من كلمات وألحان سعيد الدوبى، كما تستعد خلال الفترة المقبلة لطرح عدد من أغنياتها «السينجل»، من بينها واحدة باللهجة المصرية، بجانب ألبوم يضم عددًا من الأغنيات المتنوعة بـ6 لهجات عربية مختلفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ديانا حداد تطرح "أحبك وكذا" على يوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.