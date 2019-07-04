شكرا لقرائتكم خبر عن جون انطونيو يتولى إخراج مسلسل Lord Of The Rings الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقترب شركة Amazon من التعاقد مع المخرج الإسبانى الكبير جون أنطونيو بايونا، لإخراج مسلسلها الجديد Lord Of The Rings المستوحى من نفس الرواية التى شهدت سلسلة أفلام مسبقاً.

وبحسب تقارير نشرتها صحيفة deadline، فأن المخرج الإسبانى صاحب التاريخ الكبير فى عالم الإخراج يقترب من اتمام صفقة إخراج أولى حلقات السلسلة التى ستكون أضخم إنتاج درامى على مدار التاريخ بتكلفة تصل لمليار دولار.

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ونقلت الصحيفة تصريحاً من بايونا، قائلاً: "يشرفنى ويسعدنى الانضمام لهذا الفريق المذهل الذى نجح فى ابتكار واحدة من أكثر القصص الهاما فى كل العصور، وكونى أحد المعجبين بتلك السلسلة لا استطيع الانتظار لإخراج السلسلة التى تحظى بجمهور من جميع انحاء العالم".

وبحسب تصريح من بيلنا اتينزا المنتجة التنفيذية فى شركة أمازون، قالت: "يسعدنا انضمام بايونا إلى فريق العمل، فتم اختياره بعد متابعة أعماله على مدار السنوات الماضية والتى اشتعر بجماليتها الملحمية والسينمائية العميقة والتى تصل الاحساس المثالى عند المشاهد".

جدير بالذكر أن بايونا هو مخرج فيلم Jurassic World الذى عرض العام الماضى، ويشتهر بتلك النوعية من الأفلام التى يظهر فيها دقة وبراعة عمليات التصوير والمونتاج.