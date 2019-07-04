شكرا لقرائتكم خبر عن مجتش سليمة.. ريان رينولدز يؤدى تحدى غطاء الزجاجة ويفقد السيطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل الممثل العالمى ريان رينولدز، تحدى غطاء الزجاجة الذى انتشر مؤخراً عبر منصات السوشيال ميديا بين النجوم والمشاهير، فى الترويج لشركة انتاج الخمور التى يمتلكها، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة تويتر وهو يؤدى التحدى.

ولم يسير التحدى الذى نشره رينولدز الشهير بشخصية Deadpool على ما يرام، فبدأ المقطع بالترويج لأغطية زجاجات الخمور، وسرعان ما ظهر فى نهاية الفيديو وهو يؤدى التحدى الذى فشل فى تأديته وقام بكسر الزجاجة.

ولم يكن رينولدز هو أول من يؤدى التحدى، فسبقه الممثل العالمى جايسون ستاثام الذى نشر كقطع فيديو بلغ عدد مشاهداته أكثر من 12 مليون مشاهدة، بالإضافة الى عدد كبير من نجوم هوليوود الذين أدوا التحدى كما يجب ان يكون.