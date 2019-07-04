شكرا لقرائتكم خبر عن توسل كاتي هولمز لجيمي فوكس من أجل الحمل والإنجاب.. كذب x كذب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تتوسل النجمة العالمية كاتي هولمز لصديقها النجم جيمي فوكس من أجل إنجاب طفل ، وذلك بالرغم من تداول عدد من التقارير الملفقة التي أثارت الكثير من الجدل، إلا أن موقع " جوسيب كوب " نفى ما تردد تماما " وذلك بعد التواصل مع المتحدث باسم هولمز الذي أكد أن ما يتردد ما هو إلا " كذب في كذب " .

بدأت الشائعة بنشر موقع " NW " تقرير أكد أن هولمز تتمني أن تكون حامل بحلول عام 2020 ، وذلك لكي تضمن أنها ستقوم بتأسيس اسرة مستقرة مع جيمي فوكس وجعل علاقتهم أكثر قوة و تماسك ، و تجد هولمز ضرورة الحمل و الانجاب حاليا فهي لا تريد الانتظار لفترة أطول من ذلك بكثير، اضافة الي انها تتمني أن يكون لأبنتها سوري شقيق قبل أن تكون في منتصف سن المراهقة " .