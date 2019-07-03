أحمد السعدنى يرفع شعار "الجدعنة " على طريقة محمد رمضان

قام الفنان محمد رمضان مؤخراً ، بتحقيق الفنان رغبة إحدى سيدات محافظة قنا في التقاط صورة تذكارية معه ، و قال وقتها : " قالتلي أنا من الصعيد محافظة قنا بلدياتك وطلبت صورة معايا وموبايلها مبيصورش".

و أضاف ، " قولتلها هنتصور بموبايلي وهرفع الصورة عندي، وثقة في الله محافظة قنا كلها هتشوفها " ، ونشر بالفعل صورتهما عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" .

و هذا هو الأمر الذى

قام به الفنان أحمد السعدني اليوم الأربعاء ، عندما طلبت منه بائعة مناديل في سن الطفولة أن تتصور معه وليس لديها موبايل، فقام بتصويرها، ونشر الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق قائلاً: "أطفال الشوارع مسئولية المجتمع كله".

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يذكر أن الفنان أحمد السعدني هاجم زميله محمد رمضان مؤخراً ، بعد أن نشر الأخير فيديو

له بداخل سيارته الفيراري عبر حسابه على " إنستجرام " وعلق عليه قائلا : الحمد لله على أعلى نسبة مشاهدة لـ نسرالصعيد ( إياك تفكر تسبق الفيراري) ثقة في لله نجاح ولا عزاء للأغبياء".

ويبدو أن هذا التعليق قد استفز السعدني فقرر الرد عليه بتغريدة عبر حسابه على " تويتر " متسائلا : في فنان يكتب لزملائه لا عزاء للاغبياء!!!!".

مضيفا : مبروك لكل الزملاء على تعبهم وشغلهم وربنا يكرم الجميع سهلة على فكرة قول ورايا كده ".

وعاد السعدني وحذف التغريدة التي يهاجم فيها رمضان بعد دقائق من نشرها.