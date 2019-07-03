في حوار لـ "الوفد".. نشوى مصطفى: المنتجون نسيوني.. والشبراوية أساس مصر

حصلت على بكالوريوس المحاسبة في كلية التجارة، ثم تخرجت من معهد الفنون المسرحية لتعمل في السينما والتلفزيون ليعرفها الجمهور من خلال أدوارها المميزة، التقت "بوابة الوفـد" ابنة منطقة شبرا الفنانة نشوى مصطفى وكان معها هذا الحوار .

كيف استقبلتى خبر وفاة الفنان القدير عزت أبو عوف ؟

أصابتنى حالة حزن شديدة لأنه فنان يتسم بالطيبة "ربنا يرحمه"، وأطلب من الجميع أن يدعو له بالمغفرة.

ما السر وراء عرض موسم ثانى من مسرحية " سيلفى مع الموت " ؟

قمنا بفتح العرض بعد فترة 8 شهور من عرض الموسم الأول، وذلك بعد طلب الجمهور بإعادة العرض فى الإجازات والأعياد، و هذا العرض مشروع عمرى وحلمى لأنه يشبه روحى.

هل نشوى مصطفى " نمبر 1 " فى المسرح ؟

لا أعترف بالترتيبات والفن ليس به أفضل، و لا أفضل رقم 1 و 2 و 3 ، و لكن هناك ممثل من الممكن أن يقوم بمشهدين فى عمل مسلسل كامل ويحقق رقم 1مثل الفنان ماجد الكدوانى فى مسلسل " تحت السيطرة " مع الفنانة نيللى كريم متقدرش وأنت بتشاهده " متسقفلوش"، والتقييم فى الفن يحدده الجمهور فقط والتنافس فى الفن يقلل من قيمته فعلى الجميع أن يقاتلوا من أجل تقديم أعمال هادفة.

هل من الممكن أن تقدم "نشوى مصطفى" عمل سينمائى أو درامى من تأليفها ؟

هذا العرض أول كتاباتى الدرامية ولكن كنت أكتب مقالات فى عدد من المجلات الورقية، وتجربة " الكتابة "أمتعتنى" و أكررها لأنها بالنسبة إلى أفكار تلمسنى بشكل

كبير، وأفضل أن أكتب أعمال إنتاجها متيسر مثل المسرح الذى تدعمه الدولة، و لا أضمن إذا قمت بكتابة أعمال سينمائية ودرامية أجد شركات إنتاج تنفذ هذه الأعمال.

لماذا لا تهتمى بالسينما والدراما مثلما تهتمى بالمسرح ؟

أهتم بهم كثيرا ولكن هم الذين لا يهتموا بي ، ومنتجى السينما والتلفزيون " نسيونى " وحصرونى فى مكان ضيق على موهبتى وكنت أقبله قبل ذلك للظهور أمام الجمهور و التواجد بشكل مستمر و مصدر دخلى و لكن الحمد لله " مش محتاجة فلوس دلوقتى و الأقساط خلصت " والجمهور عرفنى بشكل كبير ولا أضطر لتكرار نفس الأدوار داخل الحيز الضيق، وأود أن أكون ممثلة حقيقية فى أى مكان سواء سينما أو مسرح أو تلفزيون.

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هل تؤيدى فكرة أن الوسط الفنى تحول إلى "شللية" ؟

صعب أن أقول هذه الكلمة و لا أؤمن بها، ومن حق كل ممثل أن يتعاون مرة أخرى مع فريق العمل الذى نجح معه ، فكل منتج يكرر مع التعاون مع النجم الذى أفاده ماديا، و أؤمن بفكرة "اللى بعيد عن العين .. بعيد عن القلب " والظهور أمام الجمهور بشكل مستمر شئ مهم .

ما هو سر اعتذارك عن مسلسل "الأب الروحى" الجزء الثانى ؟

اعتذرت عن المسلسل بسبب ارتباطى بعمل آخر فى الخليج مسلسل

" البشارة " وكنت وقعت التعاقد معهم، ولكن أتمنى التعاون مع شركة "فنون مصر" لأنها شركة مهمة وأعمالها شديدة الجودة على مستوى الأفكار والإنتاج والتمثيل.

هل ترى أن شركة "فنون مصر" تعيد اكتشاف النجوم ؟

بالفعل ، لأنها منحت الفرص لنجوم قديمة كانت منسية لم تحصل على فرصتها الحقيقية مثل النجم طارق لطفى وياسر جلال ومحمد رياض والأستاذ أحمد عبد العزيز هم أصدقائى المقربون وأيضا فرص الوجوه الجديدة المتألقة، وشركة " فنون مصر " ليست صانعة نجوم فقط ولكنها من "صانعى الجودة".

هل " نشوى مصطفى " تؤيد تحويل الروايات إلى أعمال فنية ؟

ياريت، فإذا عدنا للتاريخ بالخلف فى أفلام الخمسينات والسيتينات فكان كلها روايات لفطاحل الكتابة فى الأدب العربي.

ما هو أفضل عمل فنى قدمتيه قريب من قلبك ؟

مسلسل "ضمير آبلة حكمت" لأنه كان أول عمل فنى مع الفنانة فاتن حمامة سيدة الشاشة العربية.

حدثينا عن ذكريات نشآتك فى " حى شبرا " ؟

شبرا هى طفولتى وشبابي ومراهقتى وحياتى وتعليمى و أصحابى و" المراجيح " اللى فى العيد والبلالين والبومب و حرب إيطاليا ، شبرا يعنى رمضان كل الشقق تعلق الزينة مسلمين و مسيحيين ، شبرا يعنى " تيتا " أم جرجس اللى كانت تصطحب جميع أطفال المنزل و تحكى لنا " الحواديت " ، شبرا يعنى سانت تريز عندما كنا نذهب قبل الإمتحان لنضئ الشموع ، شبرا يعنى مسجد التقوى الذى حفظت فيه القرآن عند طفولتى على يد الشيخ سيد ، شبرا يعنى مسيحيين و مسلمين دون تفرقة ، شبرا يعنى صحباتى و مدرسة " على حسن الأزهرية " فى الابتدائية و " جمعية الإيمان الثانوية الأرثوذكسية " ، فأنا مصرية كما ينبغى و الشبراوين أساس مصر ، و والدتى تعيش هناك حتى الآن و أحرص على زيارتها بشكل مستمر و لا أشعر بشهر رمضان و فرحة العيد إلا هناك .