بالفيديو.. حكاية سما المصري مع البولينج

نشرت الفنانة سما المصري فيديو عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و ظهرت من خلاله و هي تلعب ظهرت من خلاله و هي تلعبالبولينج. يذكر أن الفنانة سما المصري طرحت سابقا كليب "حب الحمام"، وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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