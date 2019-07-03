إيمان سلامة تشعل "إنستجرام" بجلسة صيفية حمراء

ظهرت الفنانة الشابة إيمان سلامة بجلسة تصوير صيفية جريئة على أحد الشواطئ، وأثارت خلالها الجدل الكبير على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" بسبب إطلالتها الحمراء المثيرة. على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" بسبب إطلالتها الحمراء المثيرة. يذكر أن الفنانة الشابة إيمان سلامة شاركت فى العديد من الأعمال الفنية منها "الأب الروحى، يونس ولد فضة، سلسال الدم، كاريوكا " وغيرهم.

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