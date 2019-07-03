سامح حسين: انتظروا "المتفائل" على المسرح القومي قريبًا

كشف الفنان سامح حسين موعد عرض مسرحية "المتفائل"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ومن المقرر أن يتم عرض المسرحية قريبا على مسرح القومي. عرض المسرحية قريبا على مسرح القومي. يذكر أن مسرحية "المتفائل" بطولة كل من سامح حسين، سهر الصايغ، أحمد صيام، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، تامر الكاشف، أحمد زكريا، مصطفى سامى، أمجد الحجار، آيات مجدى، طارق راغب، أحمد سمير، ومن إخراج إسلام إمام.

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