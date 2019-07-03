شاهد.. ديمة قندلفت في جلسة تصوير جريئة وجذابة

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 يوليو 2019 10:53 مساءً - خضعت الممثلة ديمة قندلفت لجسلة تصوير جديدة خلال وجودها في سوريا منذ ايام وهي جلسة تصوير خاصة تنشرها لمحبيها قريبا.
لفتنا مؤخرا مقولة نشرتها الممثلة السورية ديما قندلفت على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت قندلفت: “بكرا لما نكبر..بكرا لما نشتغل..بكرا لمّا تخلص الحرب…بكرا لما تتحسن الأمور… طلع بكرا هو مبارح ..! و اللي بعدو هو اليوم… و بكرا مانو جاية … بس انا اللي رايح… ديمة قندلفت”.
ومن بين التعليقات التي وردت أسفل المنشور: “مواطن سوري، إنسان دائما عايش على أمل بكرة أحلى بالعزيمة، وغيرها”.
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