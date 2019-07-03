سما المصري تنشر صورتين لرجلين أحدهما ينظر إلى مؤخرتها

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كتب امير فتحي في الأربعاء 3 يوليو 2019 10:53 مساءً - إتهمت الفنانة سما المصري رجلين بمحاولة التحرش بها بنظراتهما خلال حضورها أحد مباريات بطولة الأمم الأفريقية، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورتين لهما.
وفي الصورة الاولى التي نشرتها المصري، أشارت فيها إلى أحد الحاضرين وهو جالساً بينما كان ينظر إلى مؤخرتها وهي تسير، وفي الصورة الثانية أشارت إلى ان أحد الحاضرين تقصّد إلتقاط صورة سيلفي بينما كانت قد مرّت من امامه، وعلّقت بالقول:”هو الراجل اللي في ضهري بياخد سيلفي لايه بالظبط؟” في إشارة إلى قيامه بتصوير جسدها.
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