- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الأربعاء 3 يوليو 2019 10:53 مساءً - تعرضت الفنانة هيفا وهبي لموقف محرج بعد احتفالها الى جانب عدد من أصدقائها بعودتها الى ممارسة نشاطها الفني، بسبب إصابتها بوعكة صحيّة.
وشاركت هيفا وهبي متابعيها بفيديوهات من أجواء الاحتفال عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي ومنها فيديو ظهر فيه كعبها العالي الذي كانت ترتديه يتصميم مميّز عليه ساعة يدّ.
وتعرّض الكعب لحدث أدّى الى كسر نعله، لكنّ هيفا حوّلت هذا الحادث الى موقف مضحك وكتبت على الفيديو: “راح كعبه للشوز انبسطوا” في إشارة منها الى العديد من الحسودين.
كانت هذه تفاصيل خبر هيفا وهبي تتعرّض لموقف محرج.. ماذا حصل لكعبها العالي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.