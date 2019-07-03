هيفا وهبي تتعرّض لموقف محرج.. ماذا حصل لكعبها العالي؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 يوليو 2019 10:53 مساءً - تعرضت الفنانة هيفا وهبي لموقف محرج بعد احتفالها الى جانب عدد من أصدقائها بعودتها الى ممارسة نشاطها الفني، بسبب إصابتها بوعكة صحيّة.

وشاركت هيفا وهبي متابعيها بفيديوهات من أجواء الاحتفال عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي ومنها فيديو ظهر فيه كعبها العالي الذي كانت ترتديه يتصميم مميّز عليه ساعة يدّ.

وتعرّض الكعب لحدث أدّى الى كسر نعله، لكنّ هيفا حوّلت هذا الحادث الى موقف مضحك وكتبت على الفيديو: “راح كعبه للشوز انبسطوا” في إشارة منها الى العديد من الحسودين.