شكرا لقرائتكم خبر عن توم هولاند فى فيلم Spider-Man الجديد.. المراهق المضطرب وآخر الأبطال المدافعين عن الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حيرة شديدة يعيشها عشاق عالم مارفل للإبطال الخارقين بعد عرض فيلم Avengers Endgame، المتمم لـ 22 فيلم مرتبطاً بأبطال الراحل ستان لى، والذى دفع العديد من الأبطال الخارقين للمجهول، وسرعان ما دفع مهاوويس DC للتساؤل عن مصير كوكب الأرض حتى طرحت الشركة فيلمها الجديد Spider-Man: Far From Home.

السؤال الذى طرحته بعض التقارير الأجنبية بعنوان "ماذا يأتى بعد النهاية"، والذى على أثره تم بيع فيلم Spider-Man: Far From Home فى الاسواق واحتمالية تنافسه بشكل كبير الفترة المقبلة بعد طرحه فى الولايات المتحدة الامريكية.

يمتلك توم هولاند صاحب دور " Spider-Man"، طاقة متجددة فهو المراهق المضطرب الذي يدافع عن كوكب الأرض وآخر الأبطال الخارقين، والذى لم يدرك ضرورة الجدية فى التعاملات وهو ما يتم سرده بشكل جيد فى الفيلم الجديد.

ينتظر عشاق عالم DC فيلماً يعود بهم إلى الوراء مرة آخرى ويطمئنهم على مستقبل كوكب الأرض بعد اختفاء معظم الابطال الخارقين فى الفيلم الأخير لعالم مارفل، وهو ما سينجح فيه Spider-Man بحسب بعض التقارير.

الجزء الجديد من بطولة توم هولاند وماريسا تومى ومايكل كيتون ويعقوب باتالون وزنديا وجيك جيلنهال، بالإضافة إلى ظهور مميز للنجم الكبير صامويل جاكسون، والفيلم من إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى.

Advertisements

ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة بعد أحداث Captain America: Civil War، وعودة بيتر باركر إلى روتينه اليومى الطبيعى ودراسته فى مدرسته الثانوية، منصرفًا بالأفكار التى تثبت لنفسه أنه أكثر من مجرد الرجل العنكبوت، ولكن عندما يظهر (النسر) كعدو جديد، سيصبح كل شىء مهم لدى (بيتر)، وسرعان ما يخوض العديد من المغامرات بصحبة الرجل الحديدى.