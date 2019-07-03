شكرا لقرائتكم خبر عن التوانسة مسيطرين فى "سهرانين".. ظافر ودرة ضيوف أمير كرارة فى الحلقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور النجم أمير كرارة حلقات الموسم الجديد من برنامجه "سهرانين" الذى يعرض على شاشة قناة ON E، والذى لاقى نجاحا كبيرا منذ عرض أولى حلقاته، حيث استضاف كرارة النجمين ظافر العابدين و درة الحلقات التى ستعرض خلال افترة المقبلة.

وأعلنت الفنانة درة عن استضافتها في الجزء الثانى من برنامج "سهرانين"، ونشرت صور من كواليس تسجيل الحلقة تجمعها بالفنان ظافر العابدين والفنان أمير كرارة، عبر حسابها على إنستجرام.

كما عبر الفنان ظافر العابدين عن سعادته لظهور مع أمير كرارة فى الحلقات الجديدة من برنامج " سهرانين"، قائلا: " مبسوط اني كنت معاك يا صديقى، قريباً في الموسم الجديد من برنامج سهرانين على on e ".

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أمير كرارة و درة



أمير كرارة و درة



أمير كرارة و ظافر العابدين و درة