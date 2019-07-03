شكرا لقرائتكم خبر عن فى نفس الأسبوع.. كيم كاردشيان وويني هارلو بتصميم واحد من Maisie Wilen والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أيام من ظهور نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان مرتديه فستان قصير باللون الأخضر مزين ببعض الخطوط الصفراء، قررت النجمة والسوبر موديل الشهيرة وينى هارلو أن تثير الجدل على طريقتها.

نشرت وينى هارلو البالغة من العمر ( 24 سنة ) على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "انستجرام" صورة وهى ترتدى نفس تصميم الفستان الذى حمل إمضاء دار أزياء " Maisie Wilen "، وهو ما أثار الجدل بين محبى كيم والذين أكدوا أن وينى تحاول تقليد نجمتهم بهدف خطف الأضواء، إلا أن المقارنة بينهم تأتى بالتأكيد من نصيب كيم ذات الـ ( 38 عاما).

فى حين يجد البعض أن المحظوظ الحقيقى هو دار أزياء " Maisie Wilen " الذى ظهر بنفس تصميمه 2 من النجمات الشهيرات فى نفس الأسبوع وهو بالتأكيد ما يجعل المواقع الفنية ومواقع المعنية بالأزياء والموضة يركزوا على اطلالاتى النجمتين.

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كيم كاردشيان (1)



كيم كاردشيان (1)



كيم كاردشيان (2)



كيم و هارلو