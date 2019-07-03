شكرا لقرائتكم خبر عن قصة رواية "بقايا مدينة" للكويتى مشعل حمد المقرر تحويلها لمسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الكاتب والروائى الكويتى الشهير مشعل حمد، عن تحويل «بقايا مدينة» لمسلسل درامى مصرى سيعرض فى رمضان 2020.

تدور الرواية حول "بدر" الذى أحب ابنة عمه وعندما رفضته ترك الكويت وتوجه إلى بلد آخر للدراسة والعمل، وهناك أصبح رجل أعمال، عاد إلى الكويت وتعرف على فنانة شابة تدعى منيرة، ووقعا فى الحب، فقد والده ساقه ومن ثم فقد منيرة، وبعد علاجه فى ألمانيا وتركيب ساق جديدة تعرف على مريم مصممة الأزياء وتزوجها ورزقا ببنت اسمها منيرة، تعود منيرة وتفسد علاقته بزوجته ويتوب عن حبه لها.

يقول المؤلف على غلاف روايته: "ربما يكون هناك قرارات بحياتنا يحسمها لنا القدر، ومن الممكن أن تتراقص مشاعرنا عليها، نحاول جاهدين لتخطى تلك المرحلة الصعبة، ننجح فى بعض الأحيان نجاحًا مؤقتًا فلا يمكننا أن ننكر عودة تلك الذكريات التى نعيشها بين الحين والآخر".

ويضيف: "تفاءل بما تهوى يكن، واجعل أملك بالله كبيرًا، جميل أن نقتنع بالقدر رغم قساوته، والأجمل أن نحاول أن نمضى مع ذلك النور القادم من بعيد، فربما حياتنا ستكون أجمل".

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واختتم: "هذه الرواية، اختصار لواقع يحصل فى كثير من البيوت، فربما تجد قلبك ينبض مع أحداثها، وربما تلامس مشاعرك وذكرياتك السابقة، ولكن تأكد أن من يحبك سيظل يحبك فى كل مكان وبأى زمان، وأن من جرحك يومًا ما، سيتذكر قساوة الموقف الذى وضعك به لاحقا، شاء أم أبى".

كان "مشعل" قد أعلن تحويل روايته إلى مسلسل درامى سيعرض على القنوات الخليجية، وتم توقيع العقود على البدء فى تصوير المسلسل فى نهاية هذا العام ليكون جاهزًا للعرض خلال الشهر الكريم.

وأوضح صاحب رواية «بقايا مدينة» أن من بين الأسماء المرشحة للمشاركة للعمل، النجم خالد الصاوى، والنجمة نيللى كريم، ولم يتم حتى الآن الاتفاق على باقى فريق العمل.

يذكر أن مشعل حمد هو كاتب وروائى كويتى صدرت له عدة روايات، أهمها «لربما خيرة»، «وتمضى الحياة»، «قريبًا ستمطر»، «بين اللهم وآمين».